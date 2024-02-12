«Милан» благодаря голу Эрнандеса обыграл «Наполи»

В матче 24-го тура итальянской Серии А встречались «Милан» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. Игра началась в 22:45 по московскому времени. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу миланцев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 25-й минуте Тео Эрнандес сам начал атаку, отдал на Оливье Жиру, покатившего налево на Рафаэла Леау, который шикарным разрезающим пасом вывел Тео, реализовавшего выход один на один.

На данный момент «Милан» после 24 сыгранных матчей итальянской Серии А располагается на третьем месте с 52 очками. «Наполи» находится на девятой строчке с 35 очками. Лидером чемпионата является «Интер», у которого 60 очков.