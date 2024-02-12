Победный мяч Головина помог «Монако» обыграть «Ниццу» и подняться на третье место в Лиге 1

Сегодня, 12 февраля, проходил матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ницца» и «Монако». Игра шла на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Главным арбитром встречи являлся Эрик Ваттеллье. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:45 по московскому времени. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу монегасков. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 16-й минуте Мохамед Камара выполнил передачу на Дениса Закарию, который мощнейшим ударом вколотил мяч в дальнюю девятку. На 37-й минуте Гаэтан Лаборде сравнял счёт, реализовав пенальти. На 50-й минуте Такуми Минамино выиграл борьбу за мяч на правом фланге и навесил в штрафную, где Закария подстроился под мяч и головой вколотил его в угол ворот.

На 54-й минуте Данте Бонфин после просмотра VAR был удалён и оставил «Ниццу» в меньшинстве. На 74-й минуте Эванн Гессан вновь сравнял счёт. На 77-й минуте Исмаил Якобс ворвался слева в штрафную и резко пробил низом по центру — вратарь отбил, но почти перед собой, и Александр Головин успел на добивание, вколотив мяч в сетку. Россиянин в итоге был заменён на 80-й минуте.

На данный момент после 21 сыгранного матча Лиги 1 «Ницца» располагается на втором месте с 39 очками. «Монако» находится на третьей строчке с 38 очками.