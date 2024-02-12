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Алекс Фергюсон со смехом ответил на вопрос о возможности чемпионства «Тоттенхэма»

Алекс Фергюсон со смехом ответил на вопрос о возможности чемпионства «Тоттенхэма»
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Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон прокомментировал шансы лондонского «Тоттенхэма» стать когда-либо чемпионом Англии.

«Станет ли «Тоттенхэм» когда-нибудь чемпионом АПЛ? Нет (смеётся). 1961-й был последним годом, когда они побеждали. Сегодня ситуация такова, что «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» очень мощно играют в АПЛ. У «Тоттенхэма» больше шансов, чем у «МЮ»? Никаких шансов», — сказал Фергюсон в эфире телеканала Sky Sports.

«Тоттенхэм» выигрывал национальный чемпионат Англии дважды — в 1951 и 1961 годах. В текущем сезоне «шпоры» идут на четвёртом месте после 24 туров, набрав 47 очков. Отставание лондонцев от лидирующего «Ливерпуля» составляет семь очков.

«Манчестер Юнайтед» набрал 41 очко и находится в турнирной таблице АПЛ на шестом месте.

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