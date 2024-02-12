В результате опроса стало известно мнение болельщиков «ПСЖ» о возможном уходе Мбаппе

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе грядущим летом может кардинальным образом изменить развитие своей карьеры, перейдя в «Реал» или подписав новое долгосрочное соглашение с парижанами. Как сообщает Le Parisien, во Франции был проведён опрос фанатов «ПСЖ» на тему дальнейшей карьеры Килиана.

Так, по сведениям источника, 74% опрошенных поклонников футбола считают уход Мбаппе из «ПСЖ» хорошим событием для него.

Ранее сообщалось, что руководство французского «Пари Сен-Жермен» изменило свою позицию в ситуации с возможным уходом Килиана Мбаппе в сравнении с прошлым годом и теперь не собирается идти на поводу у футболиста и принимать его финансовые требования.

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