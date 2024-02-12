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Лоськов сравнил Алексея Миранчука с самим собой в молодости

Лоськов сравнил Алексея Миранчука с самим собой в молодости
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Бывший полузащитник «Локомотива», «Сатурна» и сборной России Дмитрий Лоськов сравнил хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука с самим собой в молодости.

«Сейчас просто требования другие. Футбол стал более динамичным, силовым, агрессивным. Даже если по цифрам смотреть, игра меняется. Но такие игроки всё равно есть. Без них футбол не может быть. Из современных российских футболистов ближе всего по формату к Лоськову, наверное, Лёха Миранчук. Он молодец, что уехал, терпел, увидел требования европейского футбола. Я только рад за него. С Лёшей не созваниваемся, но я у Антона узнаю: как там братик? По играм слежу, радуюсь за него», — рассказал Лоськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

12 февраля 2024 года экс-полузащитнику «Локомотива» и сборной России Дмитрию Лоськову исполняется 50 лет.

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