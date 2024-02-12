«Дальше будет какой-то другой путь». Глушаков подвёл итоги месяца в «Ростове»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков подвёл итоги месяца, проведённого в составе «Ростова» на учебно-тренировочных сборах.

«Позитивный месяц. В первую очередь хочу поблагодарить Валерия Георгиевича (Карпина) за то, что взял меня на сборы, и руководство клуба за то, что согласились на такую идею — помочь земляку, как говорится, набрать форму, реанимировать меня.

Всё прошло позитивно, форму набрал идеально. Атмосфера в команде очень хорошая. Кого-то из ребят знал, с кем-то познакомился. Появились новые друзья, знакомые.

Чувствую себя замечательно. Хороший тренировочный процесс, видно профессиональный уровень «Ростова» и подготовки на сборах. Не зря команда — одна из самых бегущих в чемпионате России. Хотел сравнить себя на этом уровне с молодыми ребятами, как выдержу нагрузки.

Дальше будет какой-то другой мой путь, и посмотрим, где я окажусь», — приводит слова Глушакова пресс-служба ростовчан в телеграм-канале.

Напомним, Глушаков покинул костромской «Спартак» и присоединился к «Ростову» для прохождения зимних учебно-тренировочных сборов. В первом матче Зимнего кубка РПЛ Валерий Карпин выпустил Глушакова на весь второй тайм матча с «Шабаб Аль-Ахли» (3:1).