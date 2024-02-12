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Лоськов предположил, почему в полной мере не реализовал себя в сборной России

Лоськов предположил, почему в полной мере не реализовал себя в сборной России
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Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов предположил, почему в полной мере не реализовал себя в сборной России.

«Конечно, хотелось бы большего. Наверное, я под стиль сборной не попадал. Футбол Газзаева мне импонировал, а на Европе в 2004-м было большинство спартаковцев, и Ярцев строил привычную им игру. Я немного по-другому мыслил. В итоге на больших турнирах сыграл всего один матч (с Португалией на Евро-2004. — Прим. «Чемпионата»). Значит, это судьба. Ещё раз повторюсь: мне нечего жалеть, я своей карьерой доволен.

При Хиддинке я был в обойме на первых сборах. Но перед первой официальной игрой, дома с хорватами, я на предыгровой тренировке в «Локо» надорвал икроножную мышцу. На следующий день я матч пропустил, приехал в сборную, показался докторам и уехал. А когда восстановился, уже не вызывали», — рассказал Лоськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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