Дмитрий Лоськов: в журналистике стало очень много проходимцев

Бывший полузащитник «Локомотива», «Сатурна» и сборной России Дмитрий Лоськов объяснил, почему практически не общается с прессой.

«Раньше-то не было времени. Чего говорить — делом надо было всё доказывать, а не языком болтать. А теперь — это камень не в ваш огород — в журналистике стало очень много проходимцев, которые даже не готовятся к интервью. Вопросы такие лепят — на него смотришь и не знаешь, как отвечать: ласково или то, что думаешь?» — рассказал Лоськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Сегодня, 12 февраля, тренеру «Локомотива» Дмитрию Лоськову исполняется 50 лет. Во время профессиональной карьеры игрока Лоськов выступал за «Ростов», «Локомотив» и «Сатурн».