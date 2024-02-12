Президент «Ростова»: российский футбол — Европа, нам нужно оставаться здесь

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц ответил на вопрос о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). По его мнению, российский футбол должен оставаться в Европе.

«Скорее всего, российский футбол — Европа, конечно же. Решать нужно РФС, переходить в азиатскую конфедерацию или нет.

Моё личное мнение: нам нужно оставаться в Европе. Я не понимаю, нас в Азии точно примут? Дадут нам играть там?» — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

Напомним, по решению ФИФА и УЕФА российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях из-за политической обстановки в мире. Попытка вернуть юношеские сборные России на международную арену не увенчалась успехом из-за отказа многих федераций играть с россиянами.