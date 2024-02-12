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Газзаев: если у ЦСКА нет задачи бороться за первое место, то нынешнего состава достаточно

Газзаев: если у ЦСКА нет задачи бороться за первое место, то нынешнего состава достаточно
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Бывший тренер ПФК ЦСКА Валерий Газзаев высказался о турнирных амбициях армейской команды в нынешнем сезоне.

«Если ЦСКА ставит задачу бороться за чемпионство, не думаю, что они проводят хорошую трансферную политику. В каждой линии, особенно в обороне, нужно хотя бы по одному хорошему квалифицированному футболисту. Если нет задачи бороться за первое место, то нынешнего состава достаточно, чтобы бороться за четвёртое-пятое места.

Думаю, ЦСКА работает над тем, чтобы усилиться. Но уже закончился первый этап сборов, начинается второй. Может, кого-то ещё возьмут. Сложно говорить, по каким причинам у ЦСКА нет трансферов. У каждой команды есть свои цели и задачи. Может, команда считает, что нынешний состав может решить задачу борьбы за чемпионство. После завоевания Кубка России и второго места, другой задачи, кроме как чемпионства, не может стоять перед ЦСКА. С этой точки зрения они должны укрепить каждую линию хорошими игроками», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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