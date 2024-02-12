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Газзаев: рано или поздно российский футбол вернётся на международную арену

Газзаев: рано или поздно российский футбол вернётся на международную арену
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что рано или поздно российский футбол вернётся на международную арену. Напомним, с конца февраля 2022 года сборные России и все отечественные команда отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА.

«С одной стороны, мы видим стремление УЕФА и Александера Чеферина, чтобы для начала российские молодёжные сборные участвовали в международных турнирах. Наверное, есть какие-то противостояние в этом вопросе. Идёт борьба, потому что есть те, кто не согласен с позицией УЕФА. Сначала говорят, что наша молодёжная сборная может участвовать, а потом заявляют другое.

Сложно сказать, с чем это связано. Но руководство и тот же Чеферин настроены на то, чтобы российский футбол вернулся к международным соревнованиям. Уверен, что рано или поздно российский футбол вернётся на международную арену», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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