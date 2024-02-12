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Артета — о Деклане Райсе: матч с «Вест Хэмом» был особенным для него

Артета — о Деклане Райсе: матч с «Вест Хэмом» был особенным для него
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о полузащитнике своей команды Деклане Райсе, который забил гол и сделал результативную передачу в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (6:0). Райс — воспитанник «молотобойцев», к «Арсеналу» хавбек присоединился прошлым летом.

«Я очень доволен им, матч с «Вест Хэмом» был особенным для Деклана. Он так сильно любит «Вест Хэм», но в этой игре ему нужно было сосредоточиться на своей задаче, что он и сделал», — приводит слова Артеты Arsenal Buzz в социальной сети X (ранее Twitter).

После 24 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на два очка.

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