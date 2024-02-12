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Экс-тренер ЦСКА Олич: российским игрокам всегда было тяжело играть в Европе

Экс-тренер ЦСКА Олич: российским игрокам всегда было тяжело играть в Европе
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Бывший нападающий и тренер ЦСКА Ивица Олич считает, что российским игрокам всегда было тяжело проявить себя в европейских первенствах.

«Российским игрокам всегда было тяжело играть в Европе. Сравню с хорватами: у нас был нормальный уровень чемпионата, но раньше отсутствовала возможность зарабатывать много денег, поэтому почти каждый, кто имел возможность уехать, делал это. Но в России своя хорошая лига, в которой можно заработать большие деньги. Думаю, российские игроки не хотели бы уезжать», — приводит слова Олича Metaratings.

Напомним, Олич выступал за ЦСКА в период с 2003 по 2006 год. Вместе с армейцами он трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и стал обладателем Кубка УЕФА. В марте 2021 года Олича назначили главным тренером московского ЦСКА, однако 15 июня хорватский специалист покинул свой пост. Сейчас Олич работает ассистентом главного тренера в национальной команде Хорватии.

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