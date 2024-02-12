Игрок «Баварии» Мюллер высказался о Гарри Кейне

Футболист мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался о партнёре по команде Гарри Кейне.

«Пока он «эмейзинг», как сказали бы англичане. Не только в плане статистики или голов, но и в том, как он держится: и как игрок, и как человек. Это точно не эгоист, он не думает: «Гол, гол, гол». Он просто играет в свой футбол. Это командный вид спорта. Он отдаёт все силы, чтобы в итоге команда взяла верх. Вне поля это очень весёлый парень, и это здорово», — приводит слова Мюллера сайт УЕФА.

Напомним, Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» минувшим летом за € 105 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за мюнхенцев 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.