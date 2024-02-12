Гурцкая заявил, что в «Спартаке» произойдёт ситуация с Соболевым, как сейчас с Джикией

Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что в «Спартаке» произойдёт такая же ситуация с нападающим команды Александром Соболевым, как сейчас с защитником Георгием Джикией.

«Не хочу быть прогнозистом, но через два месяца такая же проблема возникнет с Соболевым, когда Угальде начнёт играть в паре с Промесом. Соболев сядет на лавку, потеряет место основного нападающего», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канал «Это футбол, брат!»

Напомним, ранее Шпинёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову оценил вероятность продления контракта Джикии со «Спартаком» при главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале как почти равную нулю.

В нынешнем сезоне 30-летний футболист принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В общей сложности Джикия провёл на поле 706 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.