Онана спас «МЮ», а «Бавария» неспасабельна. ХиТ#172

Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.
Описание и тайм-коды:
00:00 — Привет, обратная связь!
02:17 — «МЮ» каким-то образом победил «Виллу». Пробуем понять каким
20:10 — «Арсенал», Райс, Филлипс, Каррагер и, конечно же, доминирование
31:01 — «Байер» сделал это!!! Подробно разбираем главный матч выходных
53:39 — Восторгаемся голом «Милана» и следим за положением Хвичи
01:07:37 — Винисиус казнил Коуту. Смотреть без СМС и регистрации
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Кирилл разбирает, почему и «Тоттенхэм», и «Брайтон» настолько опаснее в атаке, когда с мячом соперник.
Гриша следит за чемпионатом Англии здесь.
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