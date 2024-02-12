Онана спас «МЮ», а «Бавария» неспасабельна. ХиТ#172

Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.

Описание и тайм-коды:

00:00 — Привет, обратная связь!

02:17 — «МЮ» каким-то образом победил «Виллу». Пробуем понять каким

20:10 — «Арсенал», Райс, Филлипс, Каррагер и, конечно же, доминирование

31:01 — «Байер» сделал это!!! Подробно разбираем главный матч выходных

53:39 — Восторгаемся голом «Милана» и следим за положением Хвичи

01:07:37 — Винисиус казнил Коуту. Смотреть без СМС и регистрации

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Кирилл разбирает, почему и «Тоттенхэм», и «Брайтон» настолько опаснее в атаке, когда с мячом соперник.

Гриша следит за чемпионатом Англии здесь.

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