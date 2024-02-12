Игрок «Монако» Головин пропустит матч Лиги 1 с «Тулузой» из-за перебора жёлтых карточек

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит матч 22-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой», который пройдёт 18 февраля, из-за перебора жёлтых карточек.

Напомним, Головин в матче 21-го тура с «Ниццей» (3:2) забил победный мяч, а также на 44-й минуте игры получил жёлтую карточку, которая в этом сезоне для него стала восьмой.

Головин в нынешнем сезоне сыграл за «Монако» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. На данный момент после 21 сыгранного матча французской Лиги 1 «Монако» находится на третьей строчке с 38 очками.

Напомним, ранее российский полузащитник попал на обложку французской спортивной газеты L’Équipe.