Игрок «Баварии» Мюллер рассказал об эмоциях после первой победы в Лиге чемпионов

Игрок мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер рассказал об эмоциях после первой победы в Лиге чемпионов.

«Трудно описать те эмоции. Нужно смотреть на фотографии и видео, смотреть на глаза автора победного гола Арьена Роббена и видеть, как все товарищи по команде, в том числе я, прыгают на него. Эти кадры красноречивее любых слов.

Да, сейчас можно говорить, что, вероятно, «Уэмбли» — хорошее предзнаменование. Но я в подобное не верю, по правде говоря. Мы должны снова приложить усилия. Но, конечно, свой первый трофей Лиги чемпионов я выиграл именно на этом стадионе. Это нечто особенное для любого футболиста, большая мечта, вот мы и хотим вернуться туда снова. Лондон с того момента навсегда стал для нас особенным городом. Нам нравится приезжать в этот город», — приводит слова Мюллера сайт УЕФА.