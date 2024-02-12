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Воспитанник «Спартака» Пуцко получил перелом берцовой кости в составе «Урарту»

Воспитанник «Спартака» Пуцко получил перелом берцовой кости в составе «Урарту»
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Защитник армянского «Урарту» Александр Пуцко получил перелом берцовой кости в составе команды. Россиянин перебрался в армянскую команду 19 января.

«Пуцко получил травму во время сборов. У нашего футболиста диагностирован перелом правой берцовой кости. Для полного восстановления понадобится примерно два-три месяца. Желаем нашему защитнику выздоровления и скорейшего восстановления», — сообщает пресс-служба клуба.

30-летний Пуцко за основную команду «Спартака» так и не сыграл, а после выступал за «Уфу», «СКА-Хабаровск», «Ахмат» и «Балтику». В нынешнем сезоне Александр сыграл восемь матчей во всех турнирах за калининградцев, в которых голевыми действиями не отметился.

На данный момент «Урарту» после 20 сыгранных матчей армянской лиги располагается на четвёртом месте с 34 очками.

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