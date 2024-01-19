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Бывший защитник «Балтики» Александр Пуцко стал игроком армянского «Урарту»

Бывший защитник «Балтики» Александр Пуцко стал игроком армянского «Урарту»
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Защитник Александр Пуцко пополнил состав армянского «Урарту». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Приветствуем Александра Пуцко в «Урарту» и желаем ему успехов и достижений вместе с командой», — написано в заявлении армянского клуба.

Ранее 12 января калининградская «Балтика» объявила, что контракт с Александром Пуцко был расторгнут по соглашению сторон.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Александр Пуцко провёл за «Балтику» шесть матчей. Результативными действиями футболист не отметился. Также на счету защитника две игры в Фонбет Кубке России. Напомним, «Урарту» возглавляет российский специалист Дмитрий Гунько, который ранее работал с Александром Пуцко в московском «Спартаке-2».

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