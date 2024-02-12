Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Томас Мюллер назвал главное качество Джамала Мусиалы

Томас Мюллер назвал главное качество Джамала Мусиалы
Комментарии

Футболист мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер назвал главное качество партнёра по команде Джамала Мусиалы.

«Я знаю Джамала с момента, когда он делал свои первые шаги в главной команде. Одно из его лучших качеств — он всегда задаёт вопросы. Он старается учиться, наблюдая за старшими игроками, это бросается в глаза. Он не полагается на свой талант дриблёра, а, наоборот, хочет совершенствоваться. У нас хорошие отношения, даже несмотря на то, что мы теоретически конкуренты по позиции», — приводит слова Мюллера сайт УЕФА.

Мусиала является воспитанником «Саутгемптона», «Челси» и «Баварии». В немецком клубе попал в основу летом 2020 года. С тех пор Джамал сыграл за команду 149 матчей во всех турнирах, в которых отметился 38 забитыми мячами и 26 голевыми передачами.

Материалы по теме
Игрок «Баварии» Мюллер высказался о Гарри Кейне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android