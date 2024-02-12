Томас Мюллер назвал главное качество Джамала Мусиалы

Футболист мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер назвал главное качество партнёра по команде Джамала Мусиалы.

«Я знаю Джамала с момента, когда он делал свои первые шаги в главной команде. Одно из его лучших качеств — он всегда задаёт вопросы. Он старается учиться, наблюдая за старшими игроками, это бросается в глаза. Он не полагается на свой талант дриблёра, а, наоборот, хочет совершенствоваться. У нас хорошие отношения, даже несмотря на то, что мы теоретически конкуренты по позиции», — приводит слова Мюллера сайт УЕФА.

Мусиала является воспитанником «Саутгемптона», «Челси» и «Баварии». В немецком клубе попал в основу летом 2020 года. С тех пор Джамал сыграл за команду 149 матчей во всех турнирах, в которых отметился 38 забитыми мячами и 26 голевыми передачами.