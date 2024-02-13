«Атлетик» в большинстве неожиданно потерял очки в матче с аутсайдером чемпионата Испании

Закончился матч 24-го тура чемпионата Испании, в котором «Альмерия» принимала «Атлетик». Встреча прошла в Альмерии на стадионе «Уэгос Медитерранеос» и завершилась со счётом 0:0.
«Альмерия» с 53-й минуты играла в меньшинстве после удаления Ларджи Рамазани.
Таким образом, «Альмерия» ещё не одержала ни одной победы в чемпионате Испании. «Атлетик», в свою очередь, второй раз сыграл вничью за последние три матча.
«Альмерия» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив семь очков. «Атлетик», в свою очередь, находится на пятом месте турнирного зачёта, набрав 46 очков.
В следующем туре «Атлетик» встретится с «Жироной», а «Альмерия» проведёт матч с «Гранадой». Встречи пройдут 19 и 18 февраля соответственно.