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Альмерия — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
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«Атлетик» в большинстве неожиданно потерял очки в матче с аутсайдером чемпионата Испании

«Атлетик» в большинстве неожиданно потерял очки в матче с аутсайдером чемпионата Испании
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Закончился матч 24-го тура чемпионата Испании, в котором «Альмерия» принимала «Атлетик». Встреча прошла в Альмерии на стадионе «Уэгос Медитерранеос» и завершилась со счётом 0:0.

Испания - Примера . 24-й тур
12 февраля 2024, понедельник. 23:00 МСК
Альмерия
Альмерия
Окончен
0 : 0
Атлетик Б
Бильбао
Удаления: Рамазани – 53' / нет

«Альмерия» с 53-й минуты играла в меньшинстве после удаления Ларджи Рамазани.

Таким образом, «Альмерия» ещё не одержала ни одной победы в чемпионате Испании. «Атлетик», в свою очередь, второй раз сыграл вничью за последние три матча.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

«Альмерия» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив семь очков. «Атлетик», в свою очередь, находится на пятом месте турнирного зачёта, набрав 46 очков.

В следующем туре «Атлетик» встретится с «Жироной», а «Альмерия» проведёт матч с «Гранадой». Встречи пройдут 19 и 18 февраля соответственно.

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