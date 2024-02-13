Деку: хочу ли я стать президентом «Барселоны»? Нет, мне это неинтересно

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос о том, есть ли у него амбиции стать президентом клуба.

«Хочу ли я стать президентом клуба? Нет! Это не входит в мои планы. Мне неинтересно баллотироваться на этот пост. Вся моя подготовка и обучение были направлены на то, чтобы занять тот пост, который я занимаю. Я на этом полностью сосредоточен. Я нахожусь там, где я хочу, и делаю то, что я хочу.

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Моя работа заключается в том, чтобы решать проблемы и управлять общей ситуацией в клубе. Я помогаю всем, кто тут работает, от персонала до игроков. Это то, что мне нравится. Я рад, что сделал такой выбор, тем более в таком великом клубе», — приводит слова Деку SOL.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры. Подопечные Хави набрали 51 очко за 24 тура. В следующем матче турнира сине-гранатовые на выезде сразятся с «Сельтой».

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