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Экс-игрок «Барселоны» Матьё: Луис Энрике не тот тренер, который вселяет в тебя уверенность

Экс-игрок «Барселоны» Матьё: Луис Энрике не тот тренер, который вселяет в тебя уверенность
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Бывший центральный защитник «Барселоны» Жереми Матьё рассказал о том, как складывались его взаимоотношения с экс-тренером сине-гранатовых Луисом Энрике.

«Могу сказать, что всё было неоднозначно. Он был тренером, который хорошо относился ко мне, мы даже тайно встречались для того, чтобы договориться о подписании моего контракта. Однако это тренер, который мало с тобой разговаривает и не вселяет в тебя слишком много уверенности.

Я много играл, включая важные матчи, а потом оказывался на скамейке запасных. Мне была нужна последовательность. Этого я не понимал. Но он так и не объяснил мне почему, подобное происходило. Может, у него не было времени, а может, таков его стиль работы. В конце концов, мне пришлось нелегко», — приводит слова Матьё beIN Sports.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Матьё выступал за «Барселону» с 2014 по 2017 год. За этот период он принял участие в 91 матче во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.

Луис Энрике тренировал каталонский клуб с 2014 по 2017 год.

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