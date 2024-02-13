Кого вы считаете фаворитом Лиги чемпионов в этом сезоне?

Сегодня, 13 февраля, после зимнего перерыва возобновляется Лига чемпионов УЕФА сезона-2023/2024. На стадии 1/8 финала между собой сыграют следующие пары соперников: «Копенгаген» — «Манчестер Сити», «Реал» — «РБ Лейпциг», «Пари Сен-Жермен» — «Реал Сосьедад», «Наполи» — «Барселона», «Лацио» — «Бавария», «Интер» — «Атлетико», «Порту» — «Арсенал», ПСВ — «Боруссия» Дортмунд.

«Чемпионат» предлагает своим читателям поделиться мнением и ответить на вопрос: кого вы считаете фаворитом Лиги чемпионов в этом сезоне?

Проголосовать в опросе также можно по ссылке.

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Российские клубы отстранены от участия в международных турнирах.