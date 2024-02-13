«Реал» стартует в плей-офф Лиги чемпионов! Будет ли сенсация? LIVE

Друзья, всем привет! Зимняя еврокубковая пауза была долгой, но наконец закончилась. Сегодня, 13 февраля, к нам на экраны возвращается Лига чемпионов. И не просто возвращается, а с первыми матчами плей-офф.

Одними из первых в 1/8 финала сыграют «РБ Лейпциг» и «Реал». Немцы завалили начало года (три поражения подряд в Бундеслиге) и теперь отчаянно пытаются вернуться в зону Лиги чемпионов. Мадрид же поистине непотопляемый клуб. Травм полно, а «сливочные» продолжают выносить всех вперёд ногами. В Ла Лиге жёстко досталось сенсационной «Жироне» — 4:0, и пока нет ощущения, что еврокубок станет исключением. Скорее наоборот — для Мадрида этот турнир всегда был особенным.

Матч «Лейпцига» с «Реалом» пройдёт на «Ред Булл Арене» в Лейпциге и начнётся в 23:00 мск. А «Чемпионат» предлагает вам следить за игрой вместе. Присоединяйтесь к нашему онлайну!

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