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РБ Лейпциг — Реал Мадрид: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов, где смотреть, видео, 13 февраля 2024

«Реал» стартует в плей-офф Лиги чемпионов! Будет ли сенсация? LIVE
Кирилл Закатченко
«РБ Лейпциг» — «Реал». LIVE
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Соперник — «Лейпциг». Но есть нюанс: матч пройдёт в Германии.

Друзья, всем привет! Зимняя еврокубковая пауза была долгой, но наконец закончилась. Сегодня, 13 февраля, к нам на экраны возвращается Лига чемпионов. И не просто возвращается, а с первыми матчами плей-офф.

Одними из первых в 1/8 финала сыграют «РБ Лейпциг» и «Реал». Немцы завалили начало года (три поражения подряд в Бундеслиге) и теперь отчаянно пытаются вернуться в зону Лиги чемпионов. Мадрид же поистине непотопляемый клуб. Травм полно, а «сливочные» продолжают выносить всех вперёд ногами. В Ла Лиге жёстко досталось сенсационной «Жироне» — 4:0, и пока нет ощущения, что еврокубок станет исключением. Скорее наоборот — для Мадрида этот турнир всегда был особенным.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
13 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч «Лейпцига» с «Реалом» пройдёт на «Ред Булл Арене» в Лейпциге и начнётся в 23:00 мск. А «Чемпионат» предлагает вам следить за игрой вместе. Присоединяйтесь к нашему онлайну!

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