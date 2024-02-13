Экс-президент «Локо»: не думаю, что Смородская в «Спартаке» была бы лучше Федуна

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на слова экс-главы железнодорожников Ольги Смородской о том, что она преуспела бы в любом клубе РПЛ.

«Хорошо, что она себя ценит. Самооценка у неё хорошая для такой женщины, как она. Когда она пришла в клуб, то ничему учиться не хотела, сказала, что всё знает. В итоге столько дел наделала — поле загубила, вторую команду закрыла, интернат развалила и так далее. Не случайно болельщики её сильно «любили». Она сказала, что ей плевать на болельщиков — но ей на всё было плевать.

Думаю, ничего хорошего со «Спартаком» бы не было, если бы там управляла Смородская. Не думаю, что Смородская была бы лучше того же Леонида Федуна. Он же довольно разумный человек. Просто поспешные решения принимал, но футбол он знает.

Смородская думала, что держит Бога за бороду, поэтому и говорит сейчас, что могла бы работать в любом клубе. Я вообще не верю, когда женщина приходит руководителем в футбол. Это не есть хорошо, не их это дело. Женщина и футбольный менеджмент — это не очень вяжется», — приводит слова Наумова Legalbet.

Напомним, с 2002 по 2006 год Смородская была начальником команды ЦСКА. 29 июля 2010 года Ольга была назначена на пост президента московского «Локомотива», где проработала до 2016-го. Свою работу в «Локо» она начала с большого количества кадровых перестановок. Также Смородская конфликтовала с Юрием Сёминым, которого позже уволила с поста главного тренера клуба. Во время её президентства была закрыта вторая команда «Локомотива», выступавшая во Второй лиге.

Леонид Федун владел футбольным клубом «Спартак» на протяжении 18,5 лет. Во время эпохи Федуна «Спартак» один раз стал чемпионом России, шесть раз становился серебряным призёром РПЛ и один раз завоевал бронзу. Также красно-белые по разу завоевали Кубок и Суперкубок России.