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Зарема Салихова: рада, что Смородская отошла от Нового года ко Дню святого Валентина

Зарема Салихова: рада, что Смородская отошла от Нового года ко Дню святого Валентина
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Зарема Салихова, являющаяся супругой экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на критические слова в свой адрес со стороны бывшего президента московского «Локомотива» Ольги Смородской.

«Не читаю интервью Смородской. Рада, что она уже отошла от новогодних праздников ко Дню святого Валентина. Из серьёзного помню лишь, как она назвала «Спартак» расистами за то, что не преклоняли колено. Женщины, когда выпивают, начинают звонить бывшим, а Ольга Смородская вспоминает меня. Прямо сваха РПЛ. Пора на Первый канал в «Давай поженимся», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ранее Смородская заявила, что Салихова не является женщиной в футболе, а также обвинила её в критике «всех и вся в СМИ».

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