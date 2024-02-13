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Горшков: в «Зените» Сутормин играл эпизодическую роль и был недоволен

Горшков: в «Зените» Сутормин играл эпизодическую роль и был недоволен
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Бывший футболист «Зенита» Юрий Горшков заявил, что Алексей Сутормин в стане сине-бело-голубых играл эпизодическую роль и был недоволен.

«Для Сутормина с точки зрения игровой практики аренда в «Сочи» — плюс. Судя по последнему сезону, он играл эпизодическую роль и мало использовался, а до этого являлся более полноправным игроком основного состава. В «Зените» есть ребята, которые довольны условиями, но недовольны игровой составляющей, как Сутормин и Круговой. А есть, которые довольны своей ролью, и поэтому мало играют и выходят на замену. Всё зависит от мотивации и амбиций человека и, конечно, возраст также играет важную роль. Игроки постарше могут оценить варианты и продолжат помогать родному клубу», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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