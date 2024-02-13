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Тренер «Зенита» Семак рассказал, почему клуб отдал в аренду Сутормина и Ду Кейроса

Тренер «Зенита» Семак рассказал, почему клуб отдал в аренду Сутормина и Ду Кейроса
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему клуб отдал в аренду игроков команды Алексея Сутормина и Ду Кейроса.

«Что касается Ду Кейроса — мы дали ему возможность набирать игровую практику, что важно для молодого игрока. Понимаем, что это очень важно для прогресса.

Что касается Лёши Сутормина, то это было его желание. Мы с ним разговаривали ещё летом по этому вопросу. Но тогда у нас не было возможности его отпустить. Сейчас у нас есть возможность заменить его, мы справимся. Хотя, конечно, он нам не помешал бы. Своим отношением к делу он заслужил, чтобы команда и клуб пошли ему навстречу и приняли компромиссное решение», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Напомним, Сутормин был отдан в аренду в «Сочи» до конца сезона, а Ду Кейрос поехал в бразильский «Гремио» до конца 2024 года с правом выкупа за € 6 млн.

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