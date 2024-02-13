Руководство «Баварии» может вернуть Флика на должность тренера — Тоби Альтшаффль

Руководство мюнхенской «Баварии» может вернуть Ханса-Дитера Флика на должность главного тренера команды, сообщает журналист Тоби Альтшаффль в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, некоторые ответственные лица в «Баварии» вполне могут представить возвращение Флика. А сам специалист чувствует себя готовым к новому испытанию и хотел бы летом возглавить клуб. При этом Ханс-Дитер очень внимательно следит за выступлениями «Баварии».

Кроме того, ранее возвращение считалось невозможным, потому что отношения между Фликом и Ули Хёнессом были очень напряженными после того, как тренер покинул клуб в 2021 году. Но с тех пор они встретились и провели дискуссию, в ходе которой устранили все разногласия. При этом Хёнесс сыграл важную роль в привлечении Флика в качестве помощника Нико Ковача в 2019 году, а затем обеспечил его повышение до главного тренера.