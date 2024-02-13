Зидан высказался о возможном переходе Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на слухи о возможном переходе французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в испанский клуб.

«Об этом много говорят, много историй и слухов, но реальность такова, что мы пока не знаем, что произойдёт. Мы увидим, что случится», — приводит слова Зидана журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Француз выступает за «ПСЖ» с 2018 года. В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 29 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, записав в свой актив 30 голов и семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мбаппе в € 180 млн. Контракт француза с клубом рассчитан до лета 2024 года.