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Кевин Кураньи: «Динамо» является сильным конкурентом в борьбе за чемпионство

Кевин Кураньи: «Динамо» является сильным конкурентом в борьбе за чемпионство
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Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи заявил, что команда является сильным конкурентом в борьбе за чемпионство.

«Динамо» – сильный конкурент в борьбе за чемпионство. Они проводят отличный сезон, идут на третьем месте и, думаю, могут ещё добавить во второй части сезона, чтобы подняться в таблице. Конечно, будет тяжело, у «Зенита» большой бюджет и много именитых игроков. Но Марцел Личка проводит отличную работу, и команда может хорошо провести остаток сезона», — приводит слова Кураньи Metaratings.

На данный момент после 18 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги лидером чемпионата является «Краснодар» с 38 очками. Ближайшие преследователи: «Зенит» с 36 очками и «Динамо» с 32 очками.

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