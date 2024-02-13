Сергей Семак высказался о проблемах «Зенита» на флангах защиты

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о проблемах команды на флангах защиты.

«Можно сказать, что фланги защиты не до конца укомплектованы. Но на оставшиеся месяцы чемпионата у нас есть кем заменить игроков на эту позицию. Это лучше, чем делать какие-то резкие движения», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, 17 января московский ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым, который играл в стане сине-бело-голубых на позиции левого защитника. При этом игрок должен перейти в московский клуб только летом 2024 года, так как до тех пор действует его контракт с «Зенитом». Сразу после информации от ЦСКА пресс-служба сине-бело-голубых объявила о ссылке Данила в «Зенит-2». В связи с этим на левом фланге обороны может играть только Дуглас Сантос.

В нынешнем сезоне Данил сыграл за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах, где отметился двумя голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 2 млн.