«Это был огромный шок, я разрыдалась». Жена Мареза – о переезде в Саудовскую Аравию

Тейлор Уорд, которая является моделью, а также женой футболиста «Аль-Ахли» Рияда Мареза, рассказала о переезде в Саудовскую Аравию.

«Вся та неделя была просто эмоциональными американскими горками. Это был огромный шок. Однажды мы планировали, что Рияд вернётся на предсезонную подготовку в «Сити», а затем ночью мы переезжали в Саудовскую Аравию. Он связал меня по телефону с одной из девушек в клубе, и я разрыдалась. Это произошло так быстро, что у меня не было и минуты, чтобы попрощаться со всеми.

Атмосфера в Саудовской Аравии совсем другая. Тут намного спокойнее, в то время как в Манчестере жизнь такая насыщенная — столько всего происходит, и мы всегда ходим куда-нибудь поужинать и повидаться с друзьями. Наверное, этого мне не хватает больше всего — видеть семью и друзей. Здесь прекрасные пляжи, магазины, рестораны. Я не думаю, что возникнет необходимость переезжать куда-либо ещё. Я буду в Джидде в обозримом будущем, это точно.

Мне очень повезло, что с моей работой я могу легко путешествовать, и меня ничто не сдерживает в этом смысле. Я всегда соглашалась с этим и говорила: «Послушай, я хочу, чтобы мы держались вместе, как семья. Футбольная карьера такая короткая, и ты должен извлечь из этого максимум пользы». На данный момент план состоит в том, чтобы остаться в Саудовской Аравии на несколько лет и наслаждаться этим», — приводит слова Уорд Daily Mail.