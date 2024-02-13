В сборной Англии хотят как можно скорее заиграть Кобби Майну

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт намерен как можно скорее заиграть за национальную команду полузащитника «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну, сообщает ESPN.

По информации источника, специалист видит в 18-летнем хавбеке огромный потенциал и хочет видеть его в своей команде в самое ближайшее время. Отмечается, что на юного футболиста также претендует сборная Ганы. Майну родился и вырос в Манчестере, однако его родители — ганцы по происхождению.

Саутгейт хочет вызвать полузащитника «Манчестер Юнайтед» на мартовские товарищеские матчи с Бразилией и Бельгией. Однако для того, чтобы утратить возможность выступать за Гану, хавбек должен провести за «трёх львов» не менее трёх официальных матчей.

Майну выступает за основную команду «Манчестер Юнайтед» с 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за манкунианцев 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.