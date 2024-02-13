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В сборной Англии хотят как можно скорее заиграть Кобби Майну

В сборной Англии хотят как можно скорее заиграть Кобби Майну
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт намерен как можно скорее заиграть за национальную команду полузащитника «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну, сообщает ESPN.

По информации источника, специалист видит в 18-летнем хавбеке огромный потенциал и хочет видеть его в своей команде в самое ближайшее время. Отмечается, что на юного футболиста также претендует сборная Ганы. Майну родился и вырос в Манчестере, однако его родители — ганцы по происхождению.

Саутгейт хочет вызвать полузащитника «Манчестер Юнайтед» на мартовские товарищеские матчи с Бразилией и Бельгией. Однако для того, чтобы утратить возможность выступать за Гану, хавбек должен провести за «трёх львов» не менее трёх официальных матчей.

Майну выступает за основную команду «Манчестер Юнайтед» с 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за манкунианцев 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

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