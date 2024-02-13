Источник: «Спартак» готов отпустить Маслова в аренду в сербский клуб

Московский «Спартак» готов отпустить защитника команды Павла Маслова в аренду в сербский клуб, сообщает Metaratings.

По информации источника, Павлом Масловым интересуются сразу несколько сербских команд, но «Спартак» пока получил предложение об аренде лишь от одного клуба. Сербская команда готова прописать в контракте гарантированное игровое время футболиста на поле.

Красно-белые готовы отпустить россиянина в аренду до конца сезона без права выкупа, ведь случае ухода Маслова у москвичей появится место в заявке для потенциального новичка. Кроме того, контракт 23-летнего россиянина истекает со «Спартаком» летом 2024 года, однако у футболиста есть опция продления соглашения с клубом со своей стороны.