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Тренер «Баварии» Тухель рассказал, испытывает ли сейчас давление

Тренер «Баварии» Тухель рассказал, испытывает ли сейчас давление
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель рассказал, испытывает ли сейчас давление.

«Нет, я не чувствую никакого растущего давления. Давление — большая привилегия. Это спортивное давление. Оно никогда не было другим. Необходимо оставаться уверенным в себе, необходимо быть самокритичным. Чем громче становится шум и чем сильнее становится так называемое давление, тем важнее сохранять спокойствие», — приводит слова Тухеля аккаунт Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в руководстве мюнхенской клуба недовольны результатами команды. Именно поэтому баварцы готовы рассмотреть отставку Тухеля уже летом. Среди возможных кандидатов на замену являются Йоахим Лёв, Оливер Гласнер и Ханс-Дитер Флик.

Тухель работает в «Баварии» с марта 2023 года. В нынешнем сезоне после 21 тура мюнхенцы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Байера» на пять очков.

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