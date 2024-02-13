Бернарду Силва может перебраться в Саудовскую Аравию по окончании сезона

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва в летнее трансферное окно может перейти в один из клубов саудовской лиги. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сразу несколько команд из Саудовской Аравии претендуют на подписание 29-летнего хавбека. Отмечается, что сам футболист положительно смотрит на смену команды.

Силва выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. С «горожанами» португалец завоевал 16 трофеев, в том числе Лигу чемпионов УЕФА.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «горожан» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.

Ранее сообщалось о переходе в «Манчестер Сити» вингера «Жироны» Савио.