Вингер «Манчестер Сити» и сборной Англии Филип Фоден высказался о профессиональных целях на данный момент.

«Иногда кажется, что всё происходит очень быстро. Я уже выиграл много трофеев с «Сити» — это безумие. Завоевать столько кубков в столь раннем возрасте почти нереально. Однако у меня не пропадает желание поднимать трофеи над головой. Я хотел бы завершить карьеру, став одним из самых титулованных игроков за всю историю футбола», — приводит слова Фодена пресс-служба английского клуба.

Фоден является воспитанником «Манчестер Сити» и выступает за основную команду с 2016 года. 23-летний футболист выиграл с «горожанами» 16 трофеев, в том числе Лигу чемпионов.

В этом сезоне вингер провёл 32 матча чей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.