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«Лилль» отказался продавать Йоро в «ПСЖ» — Фабрицио Романо

«Лилль» отказался продавать Йоро в «ПСЖ» — Фабрицио Романо
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Французский «Лилль» отказался продавать защитника команды Лени Йоро в «ПСЖ», сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, даже после отказа парижский клуб продолжает поддерживать связь с Йоро. «ПСЖ» хочет совершить трансфер в летнее трансферное окно, однако на Лени также претендует мадридский «Реал», чьи скауты уже просматривали защитника.

18-летний игрок является воспитанником «Лилля», где перебрался в основную команду летом 2022 года. В нынешнем сезоне Йоро сыграл за команду 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 25 млн.

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