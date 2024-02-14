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«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Копенгаген» в первом матче 1/8 финала ЛЧ

«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Копенгаген» в первом матче 1/8 финала ЛЧ
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Завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались датский «Копенгаген» и английский «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). В качестве главного арбитра встречи выступал Хосе Санчес Мартинес (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Манчестер Сити» сумел добыть победу — 3:1.

Уже на 10-й минуте гости открыли счёт в матче — отличился полузащитник Кевин де Брёйне. На 34-й минуте датчанам удалось восстановить равенство на табло. Голом отметился полузащитник Магнус Маттссон. Однако за несколько минут до конца первой половины «Сити» снова вышел вперёд усилиями Бернарду Силвы. В самой концовке второго тайма точку в матче поставил вингер гостей Фил Фоден. Матч так и завершился — 3:1. Ответная встреча состоится в среду, 6 марта.

В последний раз соперники встречались на групповом этапе прошлого сезона Лиги чемпионов. Тогда в первом матче на домашней арене «Манчестер Сити» не оставил шансов «Копенгагену» — 5:0. В ответной игре в Дании команды разошлись миром — 0:0.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
13 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
1 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Де Брёйне – 10'     1:1 Маттссон – 34'     1:2 Б. Силва – 45+1'     1:3 Фоден – 90+2'    
Турнирная сетка Лиги чемпионов - 2023/2024
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