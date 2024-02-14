Юрий Горшков: вопросы в «Зените» вызывает игра российских футболистов, а не бразильцев

Бывший футболист «Зенита» Юрий Горшков заявил, что сейчас вопросы в стане сине-бело-голубых вызывает игра российских футболистов, а не бразильцев.

«Ду Кейрос не играл основную роль в «Зените», поэтому для команды это не потеря. Наверное, взяли на его позицию других, которые получше. Хотелось бы, чтобы в «Зените» было больше российских игроков. Скорее этот фактор вызывает у многих вопросы, чем приходящие и уходящие бразильцы. Ду Кейрос на данный момент не сильнее, чем российские футболисты. Когда его брали, возможно, видели в нём, что он покажет что-то большое с дальнейшей продажей. А теперь его отдают в аренду, потому что не получилось развить. Если бы «Зениту» он был очень нужен, то его бы не отдавали», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.