«Реал» Мадрид благодаря голу Браима Диаса обыграл «РБ Лейпциг» в первом матче 1/8 ЛЧ

Сегодня, 14 февраля, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов встречались немецкий «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто из Боснии и Герцеговины. Игра началась в 23:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу испанцев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На второй минуте нападающий немецкой команды Беньямин Шешко после подачи в штрафную ударом головой открыл счёт, однако после просмотра VAR мяч был отменён из-за офсайда. Однако после сообщалось, что игрок немецкой команды Бенджамин Хенрихс толкает сзади Андрея Лунина и именно из-за этого забитый мяч был отменён.

Сразу после перерыва, на 49-й минуте Браим Диас на правом фланге развернул Давида Раума, ушёл от Хави Симонса, затем обыграл ещё и Ксавера Шлагера и с угла штрафной прекрасно пробил в дальнюю девятку. Отметим, что ответный матч пройдёт 6 марта 2024 года.