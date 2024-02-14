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Тучамени прокомментировал возможный переход Мбаппе в «Реал»

Тучамени прокомментировал возможный переход Мбаппе в «Реал»
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Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени ответил на вопрос о возможном переходе в клуб своего партнёра по сборной Франции Килиана Мбаппе после матча Лиги чемпионов с «РБ Лейпцигом» (1:0).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
13 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Диас – 48'    

«Переход Мбаппе «Реал»? Нет, он ничего не говорил мне об этом. Но даже если бы сказал, то я не поделился бы с вами. Мы говорим об этом в раздевалке, потому что это важная тема. Мы надеемся, что в ближайшие недели ситуация прояснится», – приводит слова Тчуамени Madrid Xtra в социальной сети X (ранее Twitter).

Французский форвард выступает за «ПСЖ» с 2018 года. В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 29 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, записав в свой актив 30 голов и семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мбаппе в € 180 млн. Контракт француза с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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