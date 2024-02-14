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«Манчестер Сити» установил рекорд Лиги чемпионов для английских команд

«Манчестер Сити» установил рекорд Лиги чемпионов для английских команд
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«Ман Сити» выиграл девять матчей Лиги чемпионов подряд, что стало рекордом среди английских клубов в этом турнире, сообщает Squawka.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
13 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
1 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Де Брёйне – 10'     1:1 Маттссон – 34'     1:2 Б. Силва – 45+1'     1:3 Фоден – 90+2'    

По информации источника, победа «горожан» в матче с «Копенгагеном» (3:1) на выезде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов стала самой долгой среди английских команд. У команды Хосепа Гвардиолы девять побед подряд в турнире: семь в розыгрыше 2023/24 и две в прошлом турнире.

Помимо «Копенгагена», «Манчестер Сити» обыграл по два раза такие команды как «Црвена Звезда», «РБ Лейпциг» и «Янг Бойз» на групповом этапе, а также «Реал» и «Интер» в полуфинале и финале прошлого розыгрыша ЛЧ.

Последний случай, когда команда Гвардиолы не смогла победить в Лиге чемпионов, датирован маем прошлого года. Тогда «Сити» сыграл вничью в первом полуфинале с «Реалом» (1:1).

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