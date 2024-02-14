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Фоден рассказал о трудностях во время выездной игры Лиги чемпионов с «Копенгагеном»

Фоден рассказал о трудностях во время выездной игры Лиги чемпионов с «Копенгагеном»
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Английский полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден подвёл итоги первого матча плей-офф Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (3:1) и рассказал о трудностях, которые он испытал, находясь на стадионе.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
13 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
1 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Де Брёйне – 10'     1:1 Маттссон – 34'     1:2 Б. Силва – 45+1'     1:3 Фоден – 90+2'    

«Иногда из-за шума во время игры было трудно слышать друг друга. Но эти трудности не доставили нам серьёзных проблем. На стадионе действительно была невероятная атмосфера. Ранний гол очень помог нам адаптироваться к условиям. Восхищён этой победой», – приводит слова Фодена BBC.

Отметим, в матче с «Копенгагеном» хавбек «горожан» забил один мяч и отдал одну голевую передачу, отыграв все 90 минут.

В нынешнем сезоне англичанин провёл на поле во всех турнирах за клуб 36 матчей, в которых забил 15 голов и отдал десять результативных передач.

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