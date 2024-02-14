Уткин назвал своего фаворита в Лиге чемпионов 2023/24

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин рассказал о том, кто может стать победителем текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Абсолютно весь мой состав редакторов считает, что «Реал» и «Манчестер Сити» являются фаворитами Лиги чемпионов. Разумеется, они фавориты. Нужно держать ещё в голове «Интер», который сделал большой шаг вперёд. Но мне всё-таки как-то не верится в «Интер», но помнить о них нужно.

Но я же должен сделать свою подлую, коварную ставку. Мне кажется, что в этом сезоне Лигу чемпионов может выиграть команда, которая не входит в первый ряд фаворитов. И, на мой взгляд, сейчас было бы интересно подумать о победе мадридского «Атлетико».

Представляете, ведь в Испании только две команды выигрывали Лигу чемпионов — «Реал» и «Барселона». И «Барселона» в первый раз сделала это в начале 90-х годов, а до этого не было ничего», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» сыграет с миланским «Интером». Первая встреча состоится 20 февраля, ответная — 14 марта.

Фанаты «Атлетико» продолжают оскорблять игрока «Реала» Винисиуса: