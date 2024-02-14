Анчелотти прокомментировал победу «Реала» в первом матче 1/8 финала ЛЧ с «Лейпцигом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024 в «РБ Лейпциг». Специалист признал, что игра могла завершиться и вничью, поэтому подчеркнул важность победы, хоть и минимальной. Также он отметил, что вопрос о победителе пары по-прежнему открыт — всё решится в ответной встрече 6 марта.

«Матч получился сложным, как и ожидалось. Мы могли выиграть крупнее, но также могла быть и ничья. Мы возвращаемся домой довольными. «Реал» достиг небольшого преимущества в гостевой игре, где добиться результата сложно. Хоть у нас есть небольшое преимущество, вопрос о победителе противостояния открыт. Мы довольны тем, как завершилась первая игра», — приводит слова Анчелотти журналист Джанлука Ди Марцио в своих соцсетях.

Напомним, в ночь с 13 на 14 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов встречались немецкий «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Игра проходила в Германии и завершилась со счётом 1:0 в пользу испанцев.