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«Загадка, почему «Спартак» не переподписал контракт с капитаном». Генич — о Джикии

«Загадка, почему «Спартак» не переподписал контракт с капитаном». Генич — о Джикии
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Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о центральном защитнике «Спартака» Георгии Джикии, чей действующий контракт с клубом истекает грядущим летом.

«Грубейшая, просто катастрофическая ошибка нового руководства «Спартака». Первое популистское решение, которое сделало новое руководство, переподписало контракт с тренером. Почему на тот момент «Спартак» пошёл по пути продления тренера, а не переподписал контракт со своим капитаном – для меня большая загадка. Я думаю, что они сидят и ждут, как закончится эта часть сезона, уйдёт Абаскаль или нет. Если «Спартак» не попадёт в пятёрку или будет играть так же, как весной прошлого года, то смена тренера произойдёт. Ставка Джикии и Шпинёва как раз на то, что Абаскаль команду покинет», — сказал Генич в выпуске YouTube-канала Тимура Журавеля.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия потерял место в основном составе «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля. В прошлом цикле он был основным игроком и капитаном красно-белых. При этом агент защитника сборной России заявлял о намерении игрока остаться в «Спартаке» до лета. Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за красно-белых лишь девять неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

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